Посол РФ в Канаде назвал показательным отсутствие извинений Трюдо перед РФ

"Нас упрекают в авторитаризме, а на самом деле здесь (в Канаде - прим. ТАСС) настоящий фашизм, охота на ведьм против русских. И то, что Трюдо не извинился перед русскими, - это показательно", - сказал российский дипломат, комментируя в эфире Первого канала прецедент с отсутствием официальных извинений в адрес РФ после чествования Ярослава Хунки (Гуньки) в парламенте Канады.