Матвиенко попросила Силуанова выделить деньги на реконструкцию театра во Владимире

"Сразу же после пожара началась разработка проекта реконструкции и реставрации. <…> Проект был сделан в 2021 году, но, к сожалению, средства ни в [федеральном] бюджете 2022 года, ни 2023 года заложены не были. За это время, к сожалению, сам проект подорожал с 800 млн до 1 млрд 50 млн рублей, на 30%", - сказал он.