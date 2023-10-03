В Кремле ответили на слухи о старте президентской компании в ноябре

Пескову неизвестно о якобы намеченном на ноябрь старте президентской кампании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о якобы планируемом на ноябрь старте президентской кампании.
"Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", - сказал он журналистам, заметив, что ему нечего добавить на этот счет.
Таким образом Песков отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что старт неформальной президентской кампании якобы запланирован на ноябрь и будет приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия".