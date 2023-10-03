В России озвучили последствия ратификации Арменией Римского статута

«Есть определенные риски для российских граждан. При каких-то действиях против них теперь появится ссылка на международные обязательства. Армения будет действовать под их диктовку, опираясь на положения МУК, — считает депутат. — Большое количество людей в Армении выступает против непоследовательной политики, проводимой Пашиняном. Против его попыток разрушить многовековые отношения, против действий, направленных не в интересах армянского народа, а приводящих в итоге к дестабилизации обстановки».