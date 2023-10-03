В Совфеде РФ выразили сожаление из-за ратификации Арменией Римского статута МУС

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является недружественным шагом по отношению к России. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, Армения все-таки пошла на этот явно недружественный по отношению к России шаг», — написал Косачев.

По его словам, в армянском парламенте не нашлись силы, которые были бы способны остановить начавшийся процесс «юридического закабаления этой страны «гаагской Фемидой».

Сенатор считает, что ратификация Римского статута МУС для любой страны означает утрату юридического суверенитета. По его мнению, именно по этой причине к МУС не присоединяются «подлинно суверенные государства», в том числе РФ, США, Индия, Китай, Турция, Израиль, Иран и другие.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль считает решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. В странах, которые следуют Римскому статуту, Путин и Львова-Белова могут быть задержаны.

Ранее МВД России объявило в розыск главу МУС, выдавшего ордер на арест Путина.