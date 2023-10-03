Матвиенко предложила поощрять регионы за сбор весомой доли налогов в бюджет

Решение, на что расходовать средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации задолженности региона перед федеральным центром, субъекты РФ могут принимать сами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 3 октября на парламентских слушаниях по параметрам бюджета РФ на 2024 год и на ближайшую три года, которые прошли в палате регионов.