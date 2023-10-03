Матвиенко: Действия России под санкциями войдут в учебники экономической теории
Согласно прогнозам, валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В очень непростых условиях благодаря решениям президента, действиям правительства, Центрального банка, палат Федерального Собрания, региональных команд бизнеса российская экономика адаптировалась к новой реальности и, как сказал президент, этап восстановления экономики завершен", - сказала Матвиенко, открывая парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Спикер отметила, что Россия выдержал беспрецедентное внешнее давление, ее ВВП вышел на уровень 2021 года.
"И теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, - продолжила политик. - Вообще, коллеги, то, что удалось сделать властям России, столкнувшимся с таким тотальным санкционным давлением, точно войдет во все учебники экономической теории, я в этом не сомневаюсь".
По ее словам, положительная динамика отмечается в сфере промышленного производства, в инвестициях в основной капитал, уверенно растет потребительский спрос и ряд других показателей.
"Рост ВВП по итогам года по прогнозам составит выше 2%, на этом фундаменте нам предстоит решить важную задачу, поставленную президентом, - обеспечить переход к экономике предложения и экономике высоких зарплат", - подчеркнула глава верхней палаты парламента.