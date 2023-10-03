Матвиенко: Действия России под санкциями войдут в учебники экономической теории

"В очень непростых условиях благодаря решениям президента, действиям правительства, Центрального банка, палат Федерального Собрания, региональных команд бизнеса российская экономика адаптировалась к новой реальности и, как сказал президент, этап восстановления экономики завершен", - сказала Матвиенко, открывая парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".