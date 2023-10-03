Лавров поблагодарил президента Абхазии за гуманитарную помощь участникам СВО

"Хочу выразить признательность за регулярно оказываемую гуманитарную помощь бойцам, участвующим в СВО на Украине, и рассчитываю, что эта помощь будет действительно помогать достигать результата, который обозначен в выступлениях президента РФ [Владимира Путина]", - сказал Лавров, открывая переговоры с президентом Абхазии.