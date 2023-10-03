Зарплаты первых лиц России, среди которых президент страны Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин, не будут проиндексированы в 2024 году. Об этом свидетельствуют материалы, внесенные российским правительством в Госдуму в составе проекта бюджета на период с 2024 по 2026 годы.

«Зарплата в 2024 году не будет проиндексирована не только у федеральных гражданских госслужащих, но и у лиц, занимающих государственные должности, в том числе у президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров», — передает РБК со ссылкой на данные.

Также без повышения зарплат останутся председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уточняется, что с 1 октября 2025 года зарплаты заместителей государственных лиц, судей, прокуроров, а также сотрудников Следственного комитета РФ будут увеличены на 4%. Такая же индексация их ждет в 2026 году.