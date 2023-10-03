В МИД РФ высмеяли задержание чиновника Пентагона из-за собачьих боев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о задержании высокопоставленного чиновника министерства обороны США Фредерика Морфилда многое объясняет на фоне политики Вашингтона в отношении Москвы . Так в своем Telegram-канале она отреагировала на материал The Washington Post, согласно которому сотрудник Пентагона арестован за организацию собачьих боев на протяжении более 20 лет.

По данным WP, Морфилд был заместителем по информационным технологиям по командованию, контролю и связи у главного информационного директора министра обороны США. Издание добавляет, что его задержали в конце сентября вместе с его давним другом, который предположительно признался в своем участии в собачьих боях, 49-летним Марио Флайтом. При этом оба было отпущены полицией после предъявления обвинений.