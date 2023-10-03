Мэр Тулуна вышел на работу спустя сутки после допроса из-за уголовного дела

Вчера шороху навели в городе, очень много слухов ходит, но давайте на это обращать внимания не будем, у каждого своя работа, у прокурора надзирать, у следователя следить, у журналистов писать, у сочинителей сочинять, а у нас своя работа, — отметил Карих.