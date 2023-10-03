РБК: Кремль начал формировать список доверенных лиц к выборам президента

Администрация президента России приступила к предварительному формированию списка доверенных лиц для «кандидата от власти» к грядущим выборам главы государства, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству российских регионов. По данным издания, граждане, включенные в этот список, должны будут соответствовать ряду критериев. В частности, они должны публично поддерживать проведение специальной военной операции и действующего президента Владимира Путина.

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Источники утверждают, что к доверенным лицам также будут предъявляться другие требования: им следует быть готовыми участвовать в избирательной компании и иметь навыки публичных выступлений. Также кандидаты должны быть подобраны так, чтобы представлять различные сферы общественной жизни. Всего было обозначено 15 сфер, в том числе сфера здравоохранения, СМИ, IT, туризма и экологии.

По данным РБК, доверенных лиц также обяжут пройти обучение навыкам публичных выступлений и «основным смыслам избирательной кампании». Предполагается, что курсы будут проходить в период с октября по декабрь 2023 года. Отмечается, что квота по списку у каждого региона разная, она зависит от числа избирателей, зарегистрированных в субъектах.