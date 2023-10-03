«Ядерная пятерка» проведет первую консультацию в рамках ГА ООН

Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит провести консультации в рамках формата «ядерной пятерки», ближайшая встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Дипломат назвал формат «ядерной пятерки» отдельным сюжетом, не связанным напрямую с вопросом диалога между США и Россией по стратегической стабильности, поскольку в «пятерке» своя повестка дня.

По словам Рябкова, российская сторона хочет подкорректировать повестку дня и не сводить все только к ядерным рискам, предлагает расширить ее, в том числе за счет работы над новым циклом Договора о нераспространении ядерного оружия и сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия.

«Это не относится к нашим двусторонним сюжетам с США», — подчеркнул замглавы МИД РФ.