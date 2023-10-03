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Антонов рассказал о назначении представителя России на саммите АТЭС

Москва сама определит, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов отреагировал на заявление США об участии Путина в саммите АТЭС
© ТАСС

Это произойдет с учетом практической целесообразности. Мероприятие пройдет в предстоящем ноябре в Сан-Франциско. По словам дипломата, в деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция. К ней относится составление документов и направление их всем участникам объединения. Так посол отреагировал на высказывание руководителя пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллера о том, что американские власти исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участия в саммите АТЭС. Он также заявил, что Вашингтон будет руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит.

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Дипломат указал, что решение вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Это будет решено после получения приглашение на мероприятие.

«Что же касается ссылок на американские санкции, то считаем их несостоятельными, а попытки обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций - прямым нарушением международных обязательств», - отметил Антонов.

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, российские власти намерены добиваться от Вашингтона выполнения всех обязательств в рамках АТЭС.

АТЭС - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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