Антонов отреагировал на заявление США об участии Путина в саммите АТЭС

Антонов рассказал о назначении представителя России на саммите АТЭС
Москва сама определит, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Это произойдет с учетом практической целесообразности. Мероприятие пройдет в предстоящем ноябре в Сан-Франциско. По словам дипломата, в деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция. К ней относится составление документов и направление их всем участникам объединения. Так посол отреагировал на высказывание руководителя пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллера о том, что американские власти исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участия в саммите АТЭС. Он также заявил, что Вашингтон будет руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит.
Дипломат указал, что решение вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Это будет решено после получения приглашение на мероприятие.
«Что же касается ссылок на американские санкции, то считаем их несостоятельными, а попытки обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций - прямым нарушением международных обязательств», - отметил Антонов.
Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, российские власти намерены добиваться от Вашингтона выполнения всех обязательств в рамках АТЭС.
АТЭС - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона.