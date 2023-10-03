Антонов отреагировал на заявление США об участии Путина в саммите АТЭС

Это произойдет с учетом практической целесообразности. Мероприятие пройдет в предстоящем ноябре в Сан-Франциско. По словам дипломата, в деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция. К ней относится составление документов и направление их всем участникам объединения. Так посол отреагировал на высказывание руководителя пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллера о том, что американские власти исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участия в саммите АТЭС. Он также заявил, что Вашингтон будет руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит.