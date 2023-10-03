В России оценили военный потенциал ВСУ
Член комитета Государственной Думы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что за время проведения специальной военной операции России удалось примерно вдвое сократить военный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Царьград».
Депутат назвал ситуацию с численностью украинских войск критической. По его словам, эта проблема на сегодняшний день является главной для Киеву. Он подчеркнул, что для ее решения на Украине проводят «повальную мобилизацию» и ловят людей на улицах.
«Для Киева это вынужденная мера, потому что он откровенно не может укомплектовать не то что резервные части и соединения, но и те, которые находятся на передовой», — сказал Гурулев.
Ранее в ДНР рассказали об улучшении позиций сил России на ряде направлений. Также стало известно, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.