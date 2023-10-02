В США оценили вероятность приезда Путина на саммит АТЭС

Вашингтон ожидает, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Он не будет присутствовать в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно рассуждать на этот счет», — сказал он, подразумевая Путина.

По словам Миллера, США намерены соблюдать «свои обязательства в качестве принимающей стороны предстоящего саммита», но «также будут соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений». Он отметил, что у него и раньше спрашивали на этот счет, но в контексте других лиц.

Также Миллер указал, что удивился бы, если бы «Путин захотел явиться на встречу в Сан-Франциско».

На вопрос о возможности приглашения на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова он отвечать не стал.