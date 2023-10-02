Посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии

Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в парламентские выборы в республике, которые прошли 30 сентября. Соответствующий комментарий появился на странице дипломатической миссии во «Вконтакте».

«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода "цветными" революциями», — говорится в тексте.

В качестве таких примеров в посольстве привели выделение американской дипмиссией Минобороны республики пять миллионов долларов на противодействие с дезинформацией, которое обернулось «борьбой со свободой мнения, в том числе перед выборами» и прямое давление из Вашингтона на корпорацию Meta* с целью блокировки профилей в социальных сетях оппозиционных словацких политиков.

В заключение в дипмиссии РФ выразили сожаление, что «Братислава продолжает предпринимать шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений» между РФ и Словакией с помощью «разыгрывания во внутриполитической борьбе антироссийской "карты"».