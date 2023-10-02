Сергей Лавров на Валдайском форуме. Главное

Глава МИД России Сергей Лавров на XX Валдайском форуме сделал ряд заявлений по международной повестке. «Рамблер» собрал главные.

Взаимоотношения между Россией и Арменией

Лавров уточнил, что действующие власти Армении имеют право на выбор партнеров и союзников, на то, чтобы принимать меры для обеспечения собственной безопасности, пишет ТАСС.

На фоне этого, пояснил министр, у него все же сохраняется надежда на то, что никакие временные администрации не смогут разрушить многовековые связи между российским и армянским народами.

Россия работает с коллегами, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе, отметил Лавров.

Скандал с нацистом в парламенте Канады

Спикер парламента Канады Энтони Рота знал, что чествует именно нациста, подчеркнул глава МИД.

«Конечно, все знали: спикер парламента знал, служба безопасности знала — человек известный», — констатировал дипломат.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо смотрится жалко в попытках оправдаться за чествование нациста в парламенте страны, пояснил Лавров.

Санкции со стороны ЕС

Глава МИД напомнил, то тема о запрете на въезд российских автомобилей в ЕС обсуждается на протяжении нескольких недель. Он добавил, что эксперты раскрыли все ее аспекты.

Вместе с тем, уточнил Лавров, поражает то, с какой скоростью с европейцев «слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы».