Лавров высказался о возможном выходе Армении из ОДКБ
Выход Еревана из ОДКБ является суверенным выбором, но Москва надеется, что «никакие временные администрации» не разрушат связи между Россией и Арменией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
Он отметил, что в Ереване от некоторых руководителей звучат фразы о «разочаровании в России и ОДКБ», а также намерении «искать на стороне коллег по упрочению безопасности» Армении.
«Это их суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», — сказал Лавров по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, что ежегодное мероприятие в 2023 году пройдет со 2 по 5 октября в Красной Поляне. Девизом «Валдай» в этот раз стала «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».