Лавров высказался о возможном выходе Армении из ОДКБ

Выход Еревана из ОДКБ является суверенным выбором, но Москва надеется, что «никакие временные администрации» не разрушат связи между Россией и Арменией. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что в Ереване от некоторых руководителей звучат фразы о «разочаровании в России и ОДКБ», а также намерении «искать на стороне коллег по упрочению безопасности» Армении.

«Это их суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», — сказал Лавров по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».