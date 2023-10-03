В России предупредили Армению о последствиях выхода из ОДКБ

«Если руководство Армении примет решение о выходе из ОДКБ, тем самым попытавшись объяснить для армянского народа свою ошибочную политику, это приведет к серьезным последствиям. Думаю, тогда уже будет окончательно понятно, что [премьер-министр Армении Никол] Пашинян не удержит власть. Выход Армении — это в любом случае плохо, потому что ОДКБ — это экономические и политические гарантии, разрушение которых, естественно, негативно отразится на всей стране», — уверен Чепа.