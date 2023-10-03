В Кремле отреагировали на утверждения об испытаниях ракеты в Арктике

В Кремле заявили, что не знают, с чего СМИ взяли, что Россия испытывает ракеты «Буревестник» в Арктике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать утверждения о том, что Россия испытывает «Буревестник» в Арктике, заявил, что не знает, с чего это взяли журналисты The New York Times. Также он посоветовал изданию более детально изучать спутниковые снимки, передает РИА «Новости».