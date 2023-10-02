"Меня поразило с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие запреты.