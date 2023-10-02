Норвегия ввела новый пакет санкций против России
Власти Норвегии ввели новые ограничительные меры против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства королевства.
В МИД пояснили, что норвежский пакет был сформирован на основе десятого пакета ЕС, принятого 25 февраля 2023 года. В него были включены 87 физических и 34 юридических лица.
Рестрикции предусматривают экспортные ограничения на высокотехнологичные изделия, стройматериалы, транспортные средства, прочие товары, «которые могут быть полезны российской армии».
Кроме того, в Осло приняли решение дополнить европейский пакет и ввести ограничения на импорт российского битума, асфальта, синтетического каучука.
Глава МИД королевства Анникен Хюитфельт отметила, что Норвегии следует поддерживать давление на Москву и ее сторонников.
Напомним, что Европа ввела против России 11 пакетов санкций, в настоящее время ведется работа над 12-м. Наибольшую активность в рамках дискуссии о составе пакета проявляют власти Польши. Они настаивают на максимально жестких ограничительных мерах.