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Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Власти Норвегии ввели новые ограничительные меры против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства королевства.

Норвегия ввела новый пакет санкций против России
© РИА Новости

В МИД пояснили, что норвежский пакет был сформирован на основе десятого пакета ЕС, принятого 25 февраля 2023 года. В него были включены 87 физических и 34 юридических лица.

Рестрикции предусматривают экспортные ограничения на высокотехнологичные изделия, стройматериалы, транспортные средства, прочие товары, «которые могут быть полезны российской армии».

Кроме того, в Осло приняли решение дополнить европейский пакет и ввести ограничения на импорт российского битума, асфальта, синтетического каучука.

Глава МИД королевства Анникен Хюитфельт отметила, что Норвегии следует поддерживать давление на Москву и ее сторонников.

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Напомним, что Европа ввела против России 11 пакетов санкций, в настоящее время ведется работа над 12-м. Наибольшую активность в рамках дискуссии о составе пакета проявляют власти Польши. Они настаивают на максимально жестких ограничительных мерах.

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