МИД Словакии вызвал посла РФ из-за слов Нарышкина

В словацком внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в понедельник, 2 октября, в МИД был вызван представитель российского посольства.

Это было обусловлено тем, заметили дипломаты, что Сергей Нарышкин позволил себе ряд высказываний о выборном процессе в республике.

«[Братислава] решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии», — отметили в МИД.

В ведомстве также призвали Россию прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии и не подрывать существующий уровень взаимоотношений.