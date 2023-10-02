МИД Словакии вызвал посла РФ из-за слов Нарышкина
МИД Словакии вызвал посла РФ в стране в связи с высказыванием главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Об этом пишет ТАСС.
В словацком внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в понедельник, 2 октября, в МИД был вызван представитель российского посольства.
Это было обусловлено тем, заметили дипломаты, что Сергей Нарышкин позволил себе ряд высказываний о выборном процессе в республике.
«[Братислава] решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии», — отметили в МИД.
В ведомстве также призвали Россию прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии и не подрывать существующий уровень взаимоотношений.
Ранее Нарышкин предположил, что администрация президента США Джо Байдена накануне выборов в Словакии расширила вмешательство во внутриполитические дела республики.