Россия обвинила Норвегию в грубом манипулировании историческими фактами
Представители Правительства Норвегии на различных площадках позволяют себе неприемлемые выпады в адрес России, говорится в Telegram-канале посольства РФ. Осло грубо манипулирует историческими фактами, опускается до кощунственных параллелей с нацистами и оскорбляет память советских воинов, отметили в диппредставительстве.
С их стороны имели место грубое манипулирование историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде, а также идеологизированные оценки текущих международных процессов. В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии, — говорится в сообщении.
Норвегия не стесняется демонстрировать высокомерие по отношению к развивающимся странами, добавили в посольство. Осло открыто ставит под сомнение их способность самостоятельно принимать решения и трезво оценивать геополитическую обстановку.