С их стороны имели место грубое манипулирование историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде, а также идеологизированные оценки текущих международных процессов. В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии, — говорится в сообщении.