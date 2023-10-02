Захарова ответила на заявление о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЕС забыли о «необходимости развернуться на 360 градусов», говоря о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС в будущем будет занимать территорию «от Лиссабона до Луганска».

«Будущее Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска», - заявила немецкий министр.

Захарова прокомментировала заявление Бербок о расширении ЕС.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».