В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал временным явлением отказ Вашингтона финансировать Киев. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля считает, что США продолжат свою прямую вовлеченность в конфликт на Украине.
Напомним, что в воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволяет финансировать работу правительства до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт — фактически прямую вовлеченность», — прокомментировал ситуацию Песков.
Представитель Кремля также добавил, что усталость в мире от «абсурдного финансирования» Киева будет расти, и это в свою очередь вызовет рост противоречий в правящих кругах Запада.
Отметим, что сам Байден ранее заявлял, что США «ни при каких обстоятельствах» не могут прекратить поддержку Киева. Само подписание закона устранило угрозу «шатдауна», то есть, приостановки деятельности федерального правительства в США. Он мог наступить уже 1 октября.