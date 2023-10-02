В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал временным явлением отказ Вашингтона финансировать Киев. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля считает, что США продолжат свою прямую вовлеченность в конфликт на Украине.

Напомним, что в воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволяет финансировать работу правительства до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт — фактически прямую вовлеченность», — прокомментировал ситуацию Песков.

Представитель Кремля также добавил, что усталость в мире от «абсурдного финансирования» Киева будет расти, и это в свою очередь вызовет рост противоречий в правящих кругах Запада.