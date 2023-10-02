Путин встретится с главой Северной Осетии

"Путин работает в Кремле, у него совещания внутреннего характера. Среди других на визите сегодня у главы государства будет глава Северной Осетии [Сергей] Меняйло. Путин продолжает регулярно работать с региональными руководителями и заниматься региональной проблематикой", - сказал представитель Кремля.

В прошлый раз глава государства встречался с Меняйло в 2021 году, когда тот был врио губернатора региона. Тогда глава Северной Осетии докладывал Путину о социально-экономическом развитии региона, а также о планах по развитию туризма и сельского хозяйства.