Запад перестал выдавать России преступников

Страны Запада на фоне спецоперации стали отказывать России в правовой помощи и передаче преступников, находящихся на их территории. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру России пишет «Коммерсант».

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По данным надзорного ведомства, в период с января по сентябрь 2023 года западными странами было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях — по политическим мотивам.

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Больше всего запросов – 22 – были отклонены Швейцарией. В Берне отметили, что испытывают «наивысшие сомнения» в том, что Москва будет придерживаться «гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью». А в Латвии объяснили отказы как опасениями в политическом преследовании фигурантов уголовных дел, так и «нанесением ущерба суверенитету страны». Также нанесением ущерба суверенитету страны мотивировало свой отказ и Министерство юстиции США.

Также Россия получила отказ в экстрадиции 85 обвиняемых по уголовным преступлениям. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам.

В ведомстве обратили внимание на то, что среди тех, кого отказались выдать, есть обвиняемые в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, участии в террористической организации, обвиняемые незаконном сбыте наркотиков. А также проходящие по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве.

«Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а также принципу взаимности, которые Россия неукоснительно соблюдает», - заметил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он связал отказы с русофобией в западных странах и констатировал, что такое поведение, прежде всего стран ЕС, фактически позволяет преступникам избежать наказания.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. В частности, Евросоюз принял одиннадцать пакетов санкций. Также западные страны начали масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.