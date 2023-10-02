В РФ предложили учесть все время работы при начислении лишнего отпуска за опасную работу

Законопроект, учитывающий фактически отработанное время, больничные и отпуск при начислении дополнительных дней отдыха за работу в опасных условиях, предложила группа депутатов от ЛДПР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. При начислении дополнительных дней отдыха к ежегодному оплачиваемому отпуску за работу в условиях, опасных для здоровья, предлагается учитывать все фактически отработанное время, в том числе отпуск и больничный.

Один из авторов проекта утверждает, что сейчас таким работникам предоставляют увеличенный отпуск — с 28 до 35 дней в году. Однако для надбавки к этим выходным требуется накопить определенное количество часов работы в опасных условиях. В реальности работодатели зачастую отказывают работникам в расширенном отпуске, так как не считают за рабочее время период больничного и предыдущий отпуск.