В Петербурге закрылось крупнейшее представительство Финляндии за рубежом

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге официально прекратило своё существование с 1 октября. Вступило в силу решение об отзыве согласия на его деятельность, принятое МИД РФ минувшим летом.

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У Финляндии, таким образом, осталось в России только одно дипломатическое представительство — посольство в Москве.

Решение отозвать генконсульство в Петербурге было принято МИД РФ в июле 2023 года.

«В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — говорилось в заявлении МИД РФ.

Посол Финляндии в России А.Хелантеря был вызван в МИД России 6 июля. Ему заявили решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии «конфронтационной антироссийской политикой». Девять финских дипломатов были объявлены персонами нон грата.

В МИД РФ отметили, что Хельсинки начал проводить дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, а также высылать из страны российский дипперсонал.

Кроме того, вступление Финляндии в НАТО создало угрозу безопасности РФ, а «поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны».