Захарова указала на признак «нацистской сути» киевской власти

Что мы знаем про Евгения Коновальца? В целом, благодаря уголовным архивам СССР, немало. Работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе, — указала Захарова.