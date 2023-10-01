Захарова указала на признак «нацистской сути» киевской власти
На Украине назвали военное подразделение в честь нациста и последователя Гитлера Евгения Коновальца, пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, это еще одно подтверждение «нацистской сути» киевской власти.
Что мы знаем про Евгения Коновальца? В целом, благодаря уголовным архивам СССР, немало. Работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе, — указала Захарова.
Она подчеркнула, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. По ее словам, есть сведения, что Коновалец «лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера».
Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным, — отметила Захарова.
30 сентября Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, заявив о том, что Советский Союз замалчивал историю трагедии в Бабьем Яре. Она подчеркнула, что СССР был самой последовательной страной в обвинении национал-социализма в преступлениях холокоста.