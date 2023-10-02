Россия вынесла уроки из событий октября 1993 года, нынешний уровень консолидации общества вокруг президента РФ Владимира Путина делает невозможным повторение тех событий, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о 30-летней годовщине штурма Белого дома.
По словам представителя Кремля, специального обращения Путина по случаю этой даты не планируется.
"Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется, - отметил Песков. - Это неотъемлемая часть нашей новейшей истории, мы вместе прошли через темные времена, вынесли необходимые уроки. Анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после завершения [тех событий]. Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации".
Комментируя по просьбе одного из журналистов "мечты Запада" о повторении тех событий, пресс-секретарь российского лидера отметил, что так думают "явно недоброжелатели".
"Я думаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно", - подчеркнул Песков.