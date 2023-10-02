"Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется, - отметил Песков. - Это неотъемлемая часть нашей новейшей истории, мы вместе прошли через темные времена, вынесли необходимые уроки. Анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после завершения [тех событий]. Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации".