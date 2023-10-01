Генконсульство Финляндии в Петербурге завершило работу

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге завершило свою работу в соответствии с решением МИД России отозвать согласие на его деятельность с 1 октября. Об этом сообщает РБК.

Такое решение МИД России принял 6 июля 2023 года как ответ на «конфронтационную антироссийскую политику», проводимую властями Финляндии. Тогда же Москва объявила о высылке девяти финских дипломатов.

1 августа Финляндия отказалась от обслуживания клиентов в Санкт-Петербурге через офис Visa Facilitation Services Global (VFS) — иммиграционные и визовые вопросы с того момента решала одна организация — посольство Финляндии в Москве.