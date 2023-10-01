Стало известно, примет ли Путин участие в заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в заседании международного дискуссионного клуба Валдай, которое пройдет на следующей неделе, сообщил телеканал «Россия 1». Кроме прочего, глава государства выступит на созыве попечительского фонда «Талант и успех» и проведет совещание с членами Совета Безопасности России.

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Заседание клуба «Валдай» в этом году станет уже 20-ым. Мероприятие пройдет в Сочи со 2 по 5 октября. Темой дискуссионного клуба в этом году станет «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и размытием для всех». Российский президент принимает участие в соответствующих заседаниях на регулярной основе. Пресс-служба Кремля однако не анонсировала выступление Путина.

Вскоре после окончания мероприятия российский президент отпразднует свой день рождения. Telegram-канал SHOT сообщил, что и в этот раз Путин не поедет в сибирскую тайгу. Как и предыдущие два года, глава государства планирует в этот день посвятить себя работе, говорится в публикации.