Лавров прокомментировал присоединение Аргентины к БРИКС

"С удовлетворением отмечаем, что одна из ведущих стран Южной Америки Аргентина решением, которое приняли лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе, приглашена стать полноправным членом этого многостороннего объединения нового современного типа", - сказал министр.