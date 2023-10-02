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Лавров сообщил, что Россия удовлетворена решением о присоединении Аргентины к БРИКС

Россия приветствует решение о присоединении к БРИКС Аргентины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Лавров прокомментировал присоединение Аргентины к БРИКС
© РИА Новости

"С удовлетворением отмечаем, что одна из ведущих стран Южной Америки Аргентина решением, которое приняли лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе, приглашена стать полноправным членом этого многостороннего объединения нового современного типа", - сказал министр.

Лавров добавил, что Россия также выступает за достойное представительство стран региона в ключевых международных структурах, включая ООН, Группу двадцати и БРИКС.