Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Зеленским с Вашингтоном и Лондоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен», – сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский стремится удержаться у власти и пытается оттянуть агонию своего режима. Его план является профанацией. он запустит «процесс полного самоуничтожения Украины», которая исчезнет как государство.

Парламентарий добавил, что русское оружие уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российскую землю.