Яровая считает, что ковид может стать "легкой прогулкой" на фоне биоразработок США

"Их увлеченность человеческой оспой, когда фактически она считается побежденной в мире, - это серьезный знак тревоги. И вакцины, которые они закупают от человеческой оспы, и забор материалов, которые они вывозят через дипломатические каналы связи, - это вообще беспрецедентный формат секретных биоразработок, которые пока что носят латентный характер, но в самое ближайшее время могут стать самой серьезной и необратимой проблемой, потому что биологическое оружие - это оружие массового поражения нового поколения", - сказала парламентарий.