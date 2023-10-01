Кадыров ответил тем, кто распространяет слухи о его болезни

Глава Чечни Рамзанов Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, развеяв слухи о болезни. К тому же он сообщил, что переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, однако подробности диалога он не может раскрыть.

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«[Те, кто заявляют о болезни Кадырова] хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают каждый раз новые идеи. Я абсолютно здоров. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

К тому же Кадыров сообщил, что на днях общался с Путиным. Однако детали встречи он не может раскрывать, о чем жалеет. По его словам, разговор получился долгим и душевным.

«Я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — выразился Кадыров.