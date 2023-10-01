Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре. Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее мнению, слова госсекретаря США являются ложью, а его самой большой ошибкой стала фраза "Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю".

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Захарова утверждает, что СССР последовательно обвинял национал-социализм в преступлениях Холокоста, как ни одно другое государство в мире. До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал "кощунственными" слова госсекретаря США Энтони Блинкена о Бабьем Яре. Полянский на заседании Совбеза по вопросу поставок оружия на Украину ранее заявил о расползании западной военной помощи Киеву через черные рынки на Балканы, в Африку и Латинскую Америку.