Полянский: заявления Блинкена о Бабьем Яре кощунственны

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «кощунственными» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о Бабьем Яре, передает РИА Новости.

Блинкен ранее заявил, что в Советском Союзе «похоронили» память о массовых казнях в Бабьем Яре в годы Великой Отечественной войны.

Он заявил, что нацистские преступления «никогда не были «похоронены» в моей стране, в отличие от вашей».

«Такие кощунственные записи находятся за пределами основополагающих принципов порядочности», — заявил он.

Ранее зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по вопросу поставок оружия на Украину заявил о расползании западной военной помощи Киеву через черные рынки на Балканы, в Африку и Латинскую Америку.