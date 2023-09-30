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Зампостпреда РФ при ООН назвал «кощунственными» слова Блинкена о Бабьем Яре

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «кощунственными» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о Бабьем Яре, передает РИА Новости.

Полянский: заявления Блинкена о Бабьем Яре кощунственны
© globallookpress.com

Блинкен ранее заявил, что в Советском Союзе «похоронили» память о массовых казнях в Бабьем Яре в годы Великой Отечественной войны.

Он заявил, что нацистские преступления «никогда не были «похоронены» в моей стране, в отличие от вашей».

«Такие кощунственные записи находятся за пределами основополагающих принципов порядочности», — заявил он.

Ранее зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по вопросу поставок оружия на Украину заявил о расползании западной военной помощи Киеву через черные рынки на Балканы, в Африку и Латинскую Америку.

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Он отметил, что ответственность за это несут западные поставщики, которые игнорируют взятые на себя обязательства отслеживать конечного пользователя оружия и техники.

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