Толстой заявил о необходимости вернуть ряд подконтрольных Киеву областей

По словам депутата, 30 лет назад русских жителей этих регионов предали и бросили, объявив о независимости Украины и отказавшись считаться с их интересами. Он отметил, что, несмотря на то, что с тех пор прошло столько времени, лучше сделать это поздно, чем никогда.