Захарова назвала чудовищной ложью слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яру

"Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. <...> Только за 29-30 числа немецкие фашисты самым зверским образом буквально уничтожили 34 тыс. человек - об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав о памяти этой трагедии в СССР, а также "забыв" о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной армией в ноябре 1943 года", - написала дипломат в своем Telegram-канале .

Она заметила, что для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. "Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашел слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте? - продолжила дипломат. - Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США , который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН , осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?"