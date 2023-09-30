Стали известны планы Путина на день рождения

Свой 71-й день рождения президент России Владимир Путин планирует провести за рабочими делами. Планы главы государства на 7 октября стали известны источнику Telegram-канала Shot.

По данным собеседника, Путин не поедет в свой день рождения в сибирскую тайгу, как, например, в 2019 году, когда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирал грибы и гулял по лесу. Вместо этого президент будет работать. Пока что точного графика нет, но источник сообщает о делах Путина в Москве, Петербурге и Сочи.

В прошлом году белорусский президент Александр Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Подобная машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ.