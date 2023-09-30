В Совфеде ответили на заявление ФРГ о праве ВСУ атаковать территорию России

«У меня такая точка зрения, что вступать в перепалку с абсолютно безответственными деятелями, особенно в Евросоюзе, контрпродуктивно. На подобные деяния нужно отвечать военно-техническим способом, и правовым в частности, возбуждать уголовные дела. Я имею в виду реальный факт, пока это только слова. Хотя, конечно, слова опасные», — заявил Климов.