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Володин провёл встречу с главой парламента Кубы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Володин провел встречу с главой парламента Кубы
© РИА Новости

Отмечается, что встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Госдума и Нацассамблея Кубы находятся в крепких рабочих и дружеских отношениях.

Также Володин провёл встречу с председателем палаты сенаторов законодательной Ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.