Володин провел встречу с главой парламента Кубы

Володин провёл встречу с главой парламента Кубы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Отмечается, что встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».
Госдума и Нацассамблея Кубы находятся в крепких рабочих и дружеских отношениях.
Также Володин провёл встречу с председателем палаты сенаторов законодательной Ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.