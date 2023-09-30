Медведев предсказал вход в состав РФ новых регионов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с праздником - Днем воссоединения новых регионов с Россией.

Политик напомнил, что год назад в Запорожье, Херсонской области, ДНР и ЛНР прошли референдумы. Жители регионов «приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством».

Медведев пояснил, что их выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

Специальная военная операция, заметил зампред Совбеза, будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий.