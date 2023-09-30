Глава Херсонской области Сальдо рассказал, как его пытались уничтожить

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него было совершено несколько покушений. В интервью телеканалу "Таврия" губернатор рассказал: "Покушение было не одно, и большей частью они не имели успехов".

По его словам, сами жители области рассказывали о месте закладки взрывных устройств. Сальдо выразил сожаление, что "некоторые наши товарищи погибли и получили ранения от террористических актов".

Одна из таких попыток настигла и его самого примерно год назад. Его хотели уничтожить боевым отравляющим веществом.

Как рассказал Сальдо, он более двух недель находился "между небом и землей, но потом открыл глаза, и первый вопрос, который задал врачу: "Почему вы меня не разбудили?".

К покушению был причастен его коллега, с которым он работал многие годы и которому доверял.

"Ему удалось совершить отравление, которого я не ожидал", - подчеркнул Сальдо.

По его словам, злоумышленник так и не понес юридического наказания.