Эксперт объяснил заявления президента Казахстана Токаева в адрес России

Казахстан решил маневрировать в условиях санкций против России, чтобы минимизировать ущерб для своей экономики. Так экономист Масленников объяснил заявления президента Казахстана Токаева в адрес России, пишет «Российская газета».

Никита Маслеников считает, что «Казахстан действительно не станет активно выступать против нас». Это невозможно, поскольку казахстанская экономика слишком завязана на Россию. Но «отдельные, точечные движения возможны». Они могут произойти в чувствительных сферах для казахской экономики.

«Я думаю, это попытка маневрировать каким-то образом, чтобы минимизировать ущерб для своей собственной экономики», - сказал эксперт.

По его словам, крайне важно заявление Токаева о том, что Казахстан не занимает и не займет антироссийской позиции. Это означает, что он остается одним из основных партнеров РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Шольцем сказал, что в Астане не будут помогать России обходить санкции, введенные западными странами.