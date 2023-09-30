Власти Херсонской области заявили, что Россия сделала для региона больше, чем Украина

Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава правительства области Андрей Алексеенко.

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30 сентября Херсонская область отмечает первую годовщину в составе Российской Федерации.

По словам Алексеенко, таких масштабов строительства, как сейчас, и капитального ремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала со времен СССР.

Чиновник указала, что толчком для развития региона стала программа социально-экономического развития на годы вперед, разработанная по поручению президента России Владимира Путина. Часть мероприятий будут реализованы совместно с российским правительством, часть — посредством мероприятий федеральных министерств по развитию экономики.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентября 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.